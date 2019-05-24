Вину Украины в крушении MH17 в Донбассе допустили в Нидерландах

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Член Европарламента и лидер нидерландской евроскептической партии «Форум за демократию» Тьерри Боде допустил, что Украина может быть виновна в крушении малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает NL Times.

По его словам, доклад Совместной следственной группы (ССГ), которая занималась расследованием случившегося, сомнителен.

«Украина также является одним из возможных виновников этой атаки», — отметил Боде.

Он также подчеркнул, что итоги расследования должны были озвучить судьи, а не чиновники, которые, по словам политика, «голословно обвиняют Россию».

Ранее сообщалось, что источник назвал основную причину крушения MH17 в Донбассе.