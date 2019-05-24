Трамп отреагировал на отставку Мэй
Американский президент Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом сообщает The Washington Times.
По его словам, он очень огорчен тем, что Мэй приняла решение уйти в отставку.
«Мне жаль. Мне она очень нравилась», — отметил Трамп.
Он также добавил, что встретится с Мэй во время визита в Британию 3-5 июня.
Ранее сообщалось, что Мэй объявила о своей отставке со слезами на глазах.
Мэй стала премьером Британии 11 июля 2016 года.