Трамп отреагировал на отставку Мэй

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Американский президент Дональд Трамп прокомментировал отставку премьер-министра Британии Терезы Мэй. Об этом сообщает The Washington Times.

По его словам, он очень огорчен тем, что Мэй приняла решение уйти в отставку.

«Мне жаль. Мне она очень нравилась», — отметил Трамп.

Он также добавил, что встретится с Мэй во время визита в Британию 3-5 июня.

Ранее сообщалось, что Мэй объявила о своей отставке со слезами на глазах.

Мэй стала премьером Британии 11 июля 2016 года.