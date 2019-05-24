«Бегство с тонущего корабля»: Госдума об отставке Мэй

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Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк прокомментировал решение премьер-министра Британии Терезы Мэй уйти в отставку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, отставка Мэй выглядит как «бегство с тонущего корабля».

Он также добавил, что уход Мэй является закономерным из-за ее провальной карьеры.

«В последнее время основная функция Мэй свелась к тому, чтобы дотянуть Великобританию до выхода из ЕС с минимальными потерями», — отметил Железняк.

Однако ей этого не удалось из-за политического противостояния внутри страны, а также жесткой позиции ЕС.

Он заключил, что после ее отставки в Британии произойдет серьезная перетряска политических элит. Правда, она вряд ли приведет к существенному изменению внешнеполитического курса страны, уточнил политик.

Ранее в Кремле отреагировали на отставку Мэй.