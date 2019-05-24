В администрации Зеленского рассказали, что не знают Медведчука

В администрации президента Украины Владимира Зеленского считают, что глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять страну на переговорах с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава администрации Андрей Богдан заявил, что в АП «не видят» Медведчука переговорщиком от Украины.

«Если Россия видит его со своей — это их выбор», — добавил он.

Богндан отметил, что ни он сам, ни Зеленский лично не знакомы с Медведчуком.

Ранее Богдан заявил, что неизвестно, когда состоится открытый диалог двух стран.