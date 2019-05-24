В ЦИК Украины предупредили о нехватке бюллетеней на выборы в Раду

В ЦИК Украины предупредили о возможной нехватке бюллетеней на выборы в Раду, сообщает «Униан».

Председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия готова исполнять свои функции по проведению внеочередных выборов. Однако, по ее словам, по действующей процедуре государственных закупок, ЦИК не успевает напечатать бюллетени и протоколы для внеочередных выборов.

Отмечается, что сроки и порядок проведения госзакупок не учитывают быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в этот раз продлится всего 58 дней.

На Украине официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в Верховную Раду. Избирательный процесс, согласно закону, начинается на следующий день после публикации соответствующего указа.