Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело»
Президент США Дональд Трамп разрешил генпрокурору Уильяму Барру рассекречивать любую информацию из дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Приказ Трампа опубликовала в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Также в указе говорится, что к расследованию слежки в предвыборном офисе Трампа в 2016 году подключатся американские спецслужбы.
В документе подчеркивается, что он направлен на то, чтобы предоставить жителям США всю «правду» о «российском деле», а также о действиях, которые были предприняты для его расследования.
Ранее опрос установил, что больше половины американцев ждут завершения «российского дела».