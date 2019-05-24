Трамп разрешил полностью рассекретить «российское дело»

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Президент США Дональд Трамп разрешил генпрокурору Уильяму Барру рассекречивать любую информацию из дела о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Приказ Трампа опубликовала в твиттере пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Также в указе говорится, что к расследованию слежки в предвыборном офисе Трампа в 2016 году подключатся американские спецслужбы.

В документе подчеркивается, что он направлен на то, чтобы предоставить жителям США всю «правду» о «российском деле», а также о действиях, которые были предприняты для его расследования.

Ранее опрос установил, что больше половины американцев ждут завершения «российского дела».