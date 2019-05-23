Трамп заставил своих советников выступить в его защиту по ТВ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/163/12306163/AP_19100672073906-pic905-895x505-23043.jpg">

Президент США Дональд Трамп заставил представителей своей администрации свидетельствовать перед телекамерами, что он не устраивал истерику на встрече с демократами. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, таким образом Трамп отреагировал на заявление спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что он устроил «истерику».

Как отмечается, Пелоси призвала сотрудников Белого дома и семью Трампа устроить «интервенцию», чтобы «спасти» США.

При этом спикер Палаты представителей также сказала о том, что переживает за здоровье Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал демократов прекратить «играть в игры».