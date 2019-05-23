Зеленский отказался реагировать на петицию об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет обращать внимание на петицию, собирающую подписи за его отставку. Об этом намекнул глава его администрации Андрей Богдан в эфире украинских СМИ.

По словам Богдана, эту петицию расценили, как шутку.

«Возможно, даже смешную шутку», — добавил Богдан.

Он отметил, что эта петиция не является основанием для «реагирования путем окончания полномочий президента». Как бы ни было, часть населения все равно будет недовольна президентом страны, подчеркнул глава администрации.

«Но мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась… и чтобы они стали нашими единомышленниками», — заключил Богдан.

Ранее сообщалось, что появилась петиция против отставки Зеленского.