Зеленский назвал «старушкой» Британию

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал Британию «старушкой. Об этом он заявил, выступая на форуме, передает «112 Украина».

Зеленский сказал, что «старушка Великобритания» совсем недавно прожила неделю без угля.

«И это уникальное событие впервые с 1882 года. За два года до этого они сделали эксперимент: они сутки прожили без угля», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией. Также свои поздравления Зеленскому направила премьер-министр Британии Тереза Мэй.