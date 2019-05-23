Вакарчук дал совет Зеленскому

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Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по диалогу с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ», — сказал Вакарчук.

По его словам, Зеленскому не стоит перекладывать ответственность по диалогу с РФ на народ Украины.

Он также добавил, что настоящий лидер выходит к людям с четким решением.

Ранее сообщалось, что Зеленский открестился от референдума по диалогу с Россией.