Вакарчук дал совет Зеленскому
Лидер группы «Океан Эльзы» и глава партии «Голос» Святослав Вакарчук прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по диалогу с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Референдум – это народное волеизъявление, а не перекладывание ответственности на народ», — сказал Вакарчук.
По его словам, Зеленскому не стоит перекладывать ответственность по диалогу с РФ на народ Украины.
Он также добавил, что настоящий лидер выходит к людям с четким решением.
Ранее сообщалось, что Зеленский открестился от референдума по диалогу с Россией.