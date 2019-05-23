Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране

Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране. Об этом заявил глава белорусского МИДа Владимир Макей, передает ТАСС.

Сообщается, что Белоруссия согласовала назначение члена Совфеда Дмитрия Мезенцева послом в республике.

В белорусском МИД подчеркнули, что все формальности с назначение нового посла в республике уже выполнены.

Как отмечается, Мезенцев займет место уволенного посла Михаила Бабича, на которого множество раз жаловался белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Минск отреагировал на смену российского посла в Белоруссии.