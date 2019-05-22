Штаб Зеленского обвинили в сексизме
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила представителей штаба президента Украины Владимира Зеленского в сексизме. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, один из советников Зеленского позволил себя «сексистские высказывания» в отношении парламентариев.
Она также добавила, что заявила Зеленскому о том, что подобные высказывания недопустимы.
Геращенко подчеркнула, что советник Зеленского сравнил Верховную раду с «возрастной женщиной, которую надо изнасиловать».
Ранее сообщалось, что Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского.