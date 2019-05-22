Зеленский пожаловался на президентское кресло

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.

По его словам, кресло, которым до него пользовался экс-президент Петр Порошенко не удобно в использовании.

Видео о том, как проходил первый рабочий день президента опубликовано штабом Зеленского. На видео видно, что когда Зеленский впервые садится в кресло он произносит фразу: «Неудобно».

Зеленский напомнил, что хочет переехать из здания администрации президента.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского.