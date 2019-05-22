Зеленский пожаловался на президентское кресло

Владимир Зеленский во время инаугурации, 20 мая 2019 года
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.

По его словам, кресло, которым до него пользовался экс-президент Петр Порошенко не удобно в использовании.

Видео о том, как проходил первый рабочий день президента опубликовано штабом Зеленского. На видео видно, что когда Зеленский впервые садится в кресло он произносит фразу: «Неудобно».

Зеленский напомнил, что хочет переехать из здания администрации президента.

Ранее сообщалось, что Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского.