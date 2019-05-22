В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по поводу России

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу отношений с Россией, сообщает РИА «Новости».

По его мнению, идея провести реферндума для Зеленского выигрышна, но он перекладывает ответственность за самое сложное направление внешней политики на простой народ.

Косачев отметил, что избравшись, президент продолжает действовать в русле «прежней популистской модели поведения».

Ранее глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что украинский лидер намерен вынести на референдум вопрос о формате переговоров с Россией.