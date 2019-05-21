Глава администрации Зеленского отказался работать на Коломойского

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Андрей Богдан, глава администрации президента Владимира Зеленского, заявил, что приостанавливает свою адвокатскую карьеру. Об этом сообщают украинские СМИ.

Богдан подчеркнул, что юристы всегда работают на «разных хозяев или клиентов».

«Я профессиональный адвокат и здесь присутствующие люди могут засвидетельствовать, что я был адвокатом очень многих политиков во всех лагерях», — сказал Богдан.

По его словам, с момента вступления в должность главы администрации он не может вести юридическую деятельность. Богдан добавил, что информация о приостановке его адвокатской карьеры внесена в Реестр адвокатов.

Весной 2014 года Богдан стал советником новоназначенного губернатора Днепропетровской области Коломойского. Также он являлся его адвокатом.

Ранее стало известно, что Богдан стал главой администрации Зеленского.