Информация о Порошенко исчезла с сайта президента Украины

С сайта президента Украины исчезла вся информация о бывшем украинском лидере Петре Порошенко.

При запросе «Порошенко» президентский сайт выдает «по вашему запросу ничего не найдено». На сайте теперь невозможно найти ни информацию о Порошенко, ни его фото.

Кроме того, с сайта исчезли все указы экс-главы государства, за исключением тех, которые были изданы до 21 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что против Порошенко завели дело о госизмене.

Речь идет о событиях ноября прошлого года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.