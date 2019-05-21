Зеленский потребовал срочно созвать Раду

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Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной рады Андрею Парубию обращение, в котором потребовал в среду, 22 мая, провести внеочередное собрание парламента. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на соцсети президента.

В обращении говорится, что на заседании будет обсуждаться внесение изменений в закон о выборах народных депутатов.

Ранее источник в Раде уже сообщал, что в парламенте назначено внеочередное заседание. По информации источника, заседание состоится в 10.00 (11.00 мск).

Также ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.