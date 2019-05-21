В Раде назначено экстренное заседание, узнал источник
В среду, 22 мая, планируется провести внеочередное заседание Верховной рады Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в парламенте.
Источник рассказал агентству, что заседание, вероятно, пройдет в 10.00 (11.00 мск).
Отмечается, что советник президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил о вероятном созыве заседания спикеру Рады Андрею Парубию.
Ожидается, что на собрании будут внесены изменения в закон о выборах народных депутатов.
Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.