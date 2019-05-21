В Раде назначено экстренное заседание, узнал источник

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/12252085/RTX6P1AW-pic905-895x505-88923.jpg">

В среду, 22 мая, планируется провести внеочередное заседание Верховной рады Украины, сообщает УНИАН со ссылкой на источник в парламенте.

Источник рассказал агентству, что заседание, вероятно, пройдет в 10.00 (11.00 мск).

Отмечается, что советник президента Украины Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил о вероятном созыве заседания спикеру Рады Андрею Парубию.

Ожидается, что на собрании будут внесены изменения в закон о выборах народных депутатов.

Ранее стало известно, что Зеленский подписал указ о роспуске Рады.