Зеленский назвал причину роспуска Рады
Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА «Новости».
По словам главы государства, в настоящее время уровень доверия граждан к Раде составляет 4%.
«Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — заявил Зеленский.
Он добавил, что юридическим основанием для роспуска парламента стало отсутствие коалиции с 2016 года.
Ранее была названа возможная дата выборов в Раду.