Зеленский назвал причину роспуска Рады

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Украинский президент Владимир Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, в настоящее время уровень доверия граждан к Раде составляет 4%.

«Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — заявил Зеленский.

Он добавил, что юридическим основанием для роспуска парламента стало отсутствие коалиции с 2016 года.

Ранее была названа возможная дата выборов в Раду.