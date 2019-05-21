Против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя директора ГБР Ольгу Варченко.

Отмечается, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, когда корабли ВМС Украины совершили переход в районе Керченского пролива.

Заявление на Порошенко подал вернувшийся на Украину экс-замглавы администрации бывшего президента страны Виктора Януковича Андрей Портнов.

Ранее Генпрокуратура Украины (ГПУ) начала досудебное расследование по делу о давлении действующего президента Петра Порошенко на судей по делу о национализации «Приватбанка».