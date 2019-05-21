В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

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Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев», — сказал Кулеба.

По его словам, власти Украины должны обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, чтобы не дать России вернуться.

Он также добавил, что «мобилизация» парламентариев необходима, несмотря на предстоящие выборы в Верховную раду.

Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России.