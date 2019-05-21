В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ
Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Нужна максимальная мобилизация наших парламентариев», — сказал Кулеба.
По его словам, власти Украины должны обеспечить полноценную работу делегации в ПАСЕ, чтобы не дать России вернуться.
Он также добавил, что «мобилизация» парламентариев необходима, несмотря на предстоящие выборы в Верховную раду.
Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России.