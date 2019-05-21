Порошенко обвинили в госизмене
Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление в украинское бюро расследований о преступлениях бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Портнов обвинил Порошенко в причастности к государственной измене и попытке захвата власти.
Как отмечается, Порошенко также заподозрили в превышении служебных полномочий на посту президента Украины.
При этом в документе указывается, что Порошенко совершил преступление отдав приказ о переходе украинских военных кораблей через Керченский пролив.
Ранее сообщалось, что Портнов решил расследовать «преступления Порошенко».