Порошенко обвинили в госизмене

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Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов подал заявление в украинское бюро расследований о преступлениях бывшего лидера страны Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Портнов обвинил Порошенко в причастности к государственной измене и попытке захвата власти.

Как отмечается, Порошенко также заподозрили в превышении служебных полномочий на посту президента Украины.

При этом в документе указывается, что Порошенко совершил преступление отдав приказ о переходе украинских военных кораблей через Керченский пролив.

Ранее сообщалось, что Портнов решил расследовать «преступления Порошенко».