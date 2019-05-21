Иран отказался от переговоров с США

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в настоящее время Тегеран не намерен вести переговоры с США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Совсем не время для переговоров, а время для сопротивления и стойкости», — сказал Роухани.

По его словам, США восемь раз официально призывали Тегеран начать переговоры.

Он также добавил, что в нынешних условиях проведение переговоров Ирана и США не является «правильным решением».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пообещал не допустить появления ядерного оружия у Ирана.