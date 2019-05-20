Главы фракций собрались на совещание после объявления о роспуске Рады

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Руководители депутатских фракций Верховной рады собрались на совещание в кабинете спикера украинского парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники.

По его словам, лидеры фракций в настоящее время обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о намерении досрочно прекратить полномочия Рады восьмого созыва.

«Сейчас руководители всех фракций — в кабинете Парубия. Там продолжается совещание по вопросу роспуска парламента», — сказал источник.

Он добавил, что ему неизвестно, как долго может продлиться это совещание.

Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о роспуске Верховной рады сразу после принятия присяги во время инаугурации.

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