Главы фракций собрались на совещание после объявления о роспуске Рады
Руководители депутатских фракций Верховной рады собрались на совещание в кабинете спикера украинского парламента Андрея Парубия. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники.
По его словам, лидеры фракций в настоящее время обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о намерении досрочно прекратить полномочия Рады восьмого созыва.
«Сейчас руководители всех фракций — в кабинете Парубия. Там продолжается совещание по вопросу роспуска парламента», — сказал источник.
Он добавил, что ему неизвестно, как долго может продлиться это совещание.
Ранее сообщалось, что Зеленский объявил о роспуске Верховной рады сразу после принятия присяги во время инаугурации.
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