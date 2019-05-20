Politico рассказал, как кандидат в президенты США Берни Сандерс провел медовый месяц в СССР

Кандидат в президенты США Берни Сандерс в 1988 году, будучи мэром Берлингтона, провел свой медовый месяц в СССР, журнал Politico получил доступ к 3,5 часам записанного во время поездки политика «таинственного» материала, который в течение трех десятилетий был недоступен для публики.

Тогда 46-летний Сандерс хотел наладить отношения с городом-побратимом — Ярославлем. В течение 10 дней Сандерс и его делегация посетили три города: Москву, Ярославль и Ленинград.

Журнал пишет, что видео также проливает свет на причины того, почему Сандерс отважился приехать «на землю американского врага №1» в разгар холодной войны. Как отмечает издание, в то время Сандерс часто говорил о желании подружить США и СССР с помощью выстраивания отношений между простыми гражданами.

Будучи мэром, Сандерс беспокоился о возможном начале ядерной войны и выступал против «раздутых» военных бюджетов как Соединенных Штатов, так и Советского Союза.

Журналист также вспоминает один из эпизодов во время видео, когда Сандерс сидит со своей делегацией за столом под портретом Владимира Ленина.

Кроме того, Сандерс посетовал, что в его штате Вермонт не так много людей, говорящих на русском языке, и предложил открыть школу для изучения русского языка. Во время еще одного запомнившегося журналисту эпизода Сандерс шутит про КГБ и предупреждает свою делегацию, чтобы она не расстраивала спецслужбы: «те, кто плохо себя ведет, отсюда переезжают в Сибирь».

Во время видео также удалось запечатлеть реалии повседневной жизни советских граждан: очереди за едой и плохие жилищные условия.