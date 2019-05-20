Зеленский пешком пришел на свою инаугурацию

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пешком отправился на свою инаугурацию в Верховную раду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что Зеленский вышел на инаугурацию из дома в Мариинском парке. К настоящему моменту он уже прибыл на место проведения церемонии.

Инаугурация Зеленского начнется в 10.00 в Верховной раде.

Ранее сообщалось, что перед Зеленским разостлали красную ковровую дорожку.

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