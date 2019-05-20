Германию раскритиковали за отношение к России

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Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что власти Германию не воспринимают Россию как угрозу. Об этом сообщает Welt.

По его словам, в Германии считают, что с Москвой можно создать альянс против Вашингтона.

Он также добавил, что ФРГ находится в зоне поражения ракет России.

Сикорский подчеркнул, что Берлин не обращает внимания на этот факт.

Ранее экс-глава Службы военной контрразведки Польши Януш Носек заявил, что отсутствие контактов с Москвой является поражением для Варшавы.