Порошенко о своем президентстве: время все расставит по своим местам
Действующий президент Украины Петр Порошенко подвел итоги своего президентства. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, ему сложно оценивать пройденный с 2014 года путь.
«Время все расставит по своим местам», — отметил Порошенко.
Однако он подчеркнул, что на настоящий момент украинское государство находится в лучшем состоянии по сравнению с 2014 годом.
По его мнению, такого улучшения удалось достичь благодаря общественной поддержке.
Ранее Порошенко рассказал, почему он «не может уйти из политики».