Порошенко о своем президентстве: время все расставит по своим местам

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Действующий президент Украины Петр Порошенко подвел итоги своего президентства. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ему сложно оценивать пройденный с 2014 года путь.

«Время все расставит по своим местам», — отметил Порошенко.

Однако он подчеркнул, что на настоящий момент украинское государство находится в лучшем состоянии по сравнению с 2014 годом.

По его мнению, такого улучшения удалось достичь благодаря общественной поддержке.

Ранее Порошенко рассказал, почему он «не может уйти из политики».