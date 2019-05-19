Госохрана сохранила «фишечки» инаугурации Зеленского

Глава Управления госохраны Украины Валерий Гелетей заявил, что инаугурация Владимира Зеленского, как и планировалась, пройдет с отклонениями от стандартных торжественных процедур. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее соратники Зеленского заявляли, что избранный президент страны хотел бы вступить в должность «с фишечками».

Гелетей отметил, что к госохране предъявляются высокие требования, однако выразил уверенность, что их удастся соблюсти.

«Изменения [в сценарии инаугурации] есть, и эти изменения существенные», — Гелетей.

Он добавил, что в настоящий момент силовики не отказались ни от одной «фишечки» команды Зеленского.