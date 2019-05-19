Порошенко описал идеальную смену власти на Украине

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Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала «Прямой», что процесс смены власти в стране необходимо провести «достойно». Об этом сообщает РИА «Новости».

Также действующий украинский лидер считает, что смена власти должна пройти без «внутриполитических потрясений».

«И речь идет не только о получении полномочий новоизбранным президентом Украины [Владимиром Зеленским], но и об избрании состава Верховной рады», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского.