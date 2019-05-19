Порошенко объявил о декоммунизации Украины

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Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации в стране фактически завершен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию украинского телевидения.

По его словам, этот процесс произошел за последние пять лет — то есть в годы его президентства.

«Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве», — заявил Порошенко.

Также он напомнил о такой своей заслуге, как получение томоса об автокефалии «новой церкви» на Украине.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко.