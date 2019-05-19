Порошенко объявил о декоммунизации Украины
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации в стране фактически завершен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на трансляцию украинского телевидения.
По его словам, этот процесс произошел за последние пять лет — то есть в годы его президентства.
«Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве», — заявил Порошенко.
Также он напомнил о такой своей заслуге, как получение томоса об автокефалии «новой церкви» на Украине.
Ранее сообщалось, что экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко.