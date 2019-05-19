СМИ назвали первый президентский указ Зеленского

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации объявит о роспуске Верховной рады, сообщает УНН со ссылкой на свой источник.

На портале не уточнили, когда именно будет объявлено о роспуске парламента, добавив, что указ будет опубликован «сразу после инаугурации».

Ранее Зеленский выступил с угрозой в адрес депутатов Рады. Сообщалось, что он пригрозил депутатам Рады «неудобствами» в ответ на назначение даты его инаугурации на 20, а не 19 мая.

Также ранее СМИ распространили фото проекта указа Зеленского о роспуске Рады. Представители избранного президента впоследствии доказали, что это фейк.