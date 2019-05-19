Абэ захотел «откровенно поговорить» с Ким Чен Ыном

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Японский премьер-министр Синдзо Абэ вновь заявил о желании провести «откровенные переговоры» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Kyodo.

В агентстве уточнили, что данное заявление Абэ сделал во время встречи с японцами, члены семей которых были похищены северокорейскими спецслужбами.

Абэ отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Осенью прошлого года Абэ также заявлял о намерении встретиться с Ким Чен Ыном.