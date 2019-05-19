Абэ захотел «откровенно поговорить» с Ким Чен Ыном
Японский премьер-министр Синдзо Абэ вновь заявил о желании провести «откровенные переговоры» с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, передает Kyodo.
В агентстве уточнили, что данное заявление Абэ сделал во время встречи с японцами, члены семей которых были похищены северокорейскими спецслужбами.
Абэ отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий.
Осенью прошлого года Абэ также заявлял о намерении встретиться с Ким Чен Ыном.