Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций

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Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций. Об этом сообщает Sputnik Латвия.

Также он призвал свою страну брать пример с Германии, которая на фоне санкций ЕС против России не отказалась от активных контактов с Москвой по другим вопросам.

«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится», — заявил Ушаков.

Экс-мэр Риги отметил, что рано или поздно взаимные санкции закончатся, и призвал уже в настоящее время подумать о выстраивании взаимоотношений с Москвой.

Ранее в Италии пообещали помочь отменить антироссийские санкции.