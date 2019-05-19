Экс-мэр Риги Ушаков призвал готовиться к отмене антироссийских санкций
Бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал власти Латвии восстанавливать отношения с Россией и готовиться к отмене антироссийских санкций. Об этом сообщает Sputnik Латвия.
Также он призвал свою страну брать пример с Германии, которая на фоне санкций ЕС против России не отказалась от активных контактов с Москвой по другим вопросам.
«Я хотел бы дожить до того времени, когда весь этот кошмар взаимных санкций закончится», — заявил Ушаков.
Экс-мэр Риги отметил, что рано или поздно взаимные санкции закончатся, и призвал уже в настоящее время подумать о выстраивании взаимоотношений с Москвой.
Ранее в Италии пообещали помочь отменить антироссийские санкции.