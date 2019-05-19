Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде

<img src="//img.gazeta.ru/files3/427/12360427/RIAN_3288387.HR-pic905-895x505-39418.jpg">

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не примет участия в репетиции своей инаугурации в Верховной раде, которая запланирована на вечер воскресенья, 19 мая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник рассказал агентству, что репетиция в Раде будет «большой».

«Зеленского на ней не будет, такая информация по состоянию на сейчас», — сказал источник.

Он добавил, что в репетиции примут участие все структуры, которые будут участвовать в инаугурации.

Ранее сообщалось, что на инаугурацию позвали действующего президента Украины Петра Порошенко.