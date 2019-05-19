Объявлен состав делегации США на инаугурации Зеленского
США направит на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского делегацию из пяти человек. Утвержденный Белым домом список опубликовал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер на своей странице в твиттере.
Согласно документу, главой американской делегации станет глава минэнерго США Рик Перри. Кроме того, в нее войдут сам Волкер, посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд, глава департамента Европейских дел в Совете национальной безопасности США при президенте Александр Видман, а также исполняющий обязанности председателя американской дипмиссии на Украине Джозеф Пеннингтон.
В комментарии к списку Волкер написал, что с нетерпением ждет возможности поблагодарить действующего президента Украины Петра Порошенко за тесное сотрудничество между США и Украиной во время его президентства. Кроме того, он рассчитывает на продолжение такого сотрудничества с Зеленским.
Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая в Киеве.
Ранее сообщалось, что Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого.