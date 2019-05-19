Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд затребовал экстренный саммит лидеров стран арабского мира, который должен быть проведен не позднее 30 мая, передает РИА «Новости».

Причиной такого решительного требования стало обострение отношений с Ираном.

Также МИД страны потребовал от мирового сообщества придерживаться жесткой позиции в отношении Ирана и запретить ему «сеять хаос».

В свою очередь ОАЭ приветствовали требование Салмана, отметив, что пришло время предпринимать решительные шаги для восстановления мира и стабильности.

Ранее в МИД Ирана оценили возможность войны с США.