Порошенко уволил Машу Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Машу Гайдар, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей десятерых внештатных советников, в том числе Гайдар.

Гайдар, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара, в 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Она начала работать на Украине в 2015 году, когда Михаил Саакашвили, в тот момент занимавший пост губернатора Одесской области, предложил ей стать его заместителем. В августе того же года Порошенко подписал указ о присвоении ей украинского гражданства.

Ранее Петр Порошенко отправил в отставку первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчину.