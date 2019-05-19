Порошенко уволил Машу Гайдар

Президент Украины Петр Порошенко
Reuters

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Машу Гайдар, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что Порошенко своими указами освободил от исполнения обязанностей десятерых внештатных советников, в том числе Гайдар.

Гайдар, дочь известного политического деятеля Егора Гайдара, в 2009-2011 годах занимала пост вице-губернатора Кировской области. Она начала работать на Украине в 2015 году, когда Михаил Саакашвили, в тот момент занимавший пост губернатора Одесской области, предложил ей стать его заместителем. В августе того же года Порошенко подписал указ о присвоении ей украинского гражданства.

Ранее Петр Порошенко отправил в отставку первого заместителя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павла Демчину.