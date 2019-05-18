Адвокат Трампа призвал арестовать Коломойского

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Адвокат главы США Руди Джулини назвал украинского олигарха Игоря Коломойского испытанием для избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом юрист написал на своей странице в твиттере.

В другом твите Джулиани напомнил, что ФБР ведет расследование в отношении Коломойского, и задался вопросом, будет ли бизнесмен теперь арестован.

«Это испытание для избранного президента (Украины Владимира Зеленского. — «Газета.Ru»). Он уже окружил себя врагами президента США Дональда Трампа. Теперь говорят, что у этого пресловутого олигарха также есть свои люди в окружении. Коломойский должен быть привлечен к ответственности за угрозу», — написал Джулиани.

Ранее сообщалось, что Коломойский вернулся на Украину.