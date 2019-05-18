Стало известно, кто от США приедет на инаугурацию Зеленского

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Спикер украинского МИДа Екатерина Зеленко рассказала, кто от американской стороны приедет на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, от США приедет на Украину глава министерства энергетики Рик Перри. Также она подчеркнула, что на церемонию собираются пять президентов разных стран, в частности: Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии.

Зеленко добавила, что помимо перечисленных гостей ожидается прибытие 20 мая более 40 других высоких представителей.

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая.

Ранее стало известно, приедет ли Дональд Трамп на инаугурацию Зеленского.