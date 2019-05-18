Кличко заявил о вкладе князя Ярослава Мудрого в укрепление Европы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что укрепить европейские страны помог князь Ярослав Мудрый, живший в 978 — 1054 годах. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу мэра.

Как отмечается, такое заявление Кличко сделал во время открытия Дня Европы в Киеве.

По мнению Кличко, князь Ярослав Мудрый внес большой вклад в «консолидацию стран Европы». Также мэр подчеркнул, что украинская территория всегда была европейской.

«На самом деле, Украина всегда была европейской — географически, ментально», — добавил Кличко.

Политик уверен, что у страны нет иного пути, кроме как пути в Европу.

Ранее сообщалось, что Кличко похвастался ростом смертности в киевских больницах.