Вице-канцлер Австрии уходит в отставку за встречу с «русской миллионершей»
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе уходит в отставку после появления видеозаписи, на которой он обсуждал с россиянкой поддержку на выборах. Об этом сообщает Австрийское агентство печати со ссылкой на источники в австрийских властях.
Как отмечается, эта видеозапись свидетельствует о возможных тайных сделках, которые были проведены в обход австрийской счетной палаты.
Уточняется, что место Штрахе займет министр транспорта Норберт Хофер.
Ранее сообщалось, что в Австрии оппозиционные партии потребовали новых выборов и отставки Штрахе после появления скандальной видеозаписи.
Штрахе встречался с «русской миллионершей» Аленой Макаровой, с которой он якобы обсуждал получение помощи на предстоящих выборах.