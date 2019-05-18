Зеленский намерен «провести аудит» Украины
Идеолог команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук рассказал о планах нового лидера провести «аудит государства». Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, также есть планы устроить перепись населения, поскольку в настоящее время нет ясности по поводу того, «что в государстве есть и кто есть в государстве». Он добавил, что нужно получить представление о человеческом, временном и финансовом ресурсах страны.
«По состоянию на сегодня — у нас в программе это вписано и это то, чем мы займемся в первые 100 дней — это объявление аудита государства, мы должны понять, в каком состоянии сегодня переходит государство», — заявил Стефанчук.
Ранее член штаба новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что украинский лидер готов приступить к переговорам с Россией по ситуации в Донбассе.