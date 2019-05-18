Трамп требует уголовного расследования Байдена

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Американский президент Дональд Трамп призвал провести расследование в отношении бывшего вице-президента страны Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что журналист поинтересовался у главы государства, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена.

«100 %», — сказал Трамп.

Он добавил, что это «позор».

«А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент. Они хотят захватить мир».

Ранее Джо Байден назвал Трампа «нелегитимным президентом».