Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России. Об этом сообщают «Вести.Ru».

Как отмечается, доклад называется «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций».

Согласно ему, для развала страны необходимо создавать на внешнем контуре конфликты в бывших республиках СССР, а также оказывать поддержку террористам в Сирии и втягивать Россию в гонку вооружений.

Помимо этого, в докладе сказано, что следует подорвать изнутри страну, устроив там революцию и поддержав оппозиционные политические группировки и СМИ.

После каждого пункта просчитываются все возможные риски и степень достижения поставленной цели.

Ранее «сухой закон» назвали причиной развала СССР.