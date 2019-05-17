Лидер оппозиции Украины дал совет Зеленскому

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Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко поделился советом с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, на посту президента Зеленскому в первую очередь следует назначить работников администрации.

Он подчеркнул, что такая мера необходима для того, чтобы было кому готовить документы и указы.

«Это министр иностранных дел, министр обороны, руководитель совета безопасности, руководитель службы безопасности», — отметил Бойко.

Ранее сообщалось, что Бойко раскритиковал Зеленского за его слова о том, что у Украины с Россией из «общего» только граница.

По его словам, Зеленский данными заявлениями «повторяет ошибки» украинского лидера Петра Порошенко.