Лидер оппозиции Украины дал совет Зеленскому
Лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко поделился советом с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, на посту президента Зеленскому в первую очередь следует назначить работников администрации.
Он подчеркнул, что такая мера необходима для того, чтобы было кому готовить документы и указы.
«Это министр иностранных дел, министр обороны, руководитель совета безопасности, руководитель службы безопасности», — отметил Бойко.
Ранее сообщалось, что Бойко раскритиковал Зеленского за его слова о том, что у Украины с Россией из «общего» только граница.
По его словам, Зеленский данными заявлениями «повторяет ошибки» украинского лидера Петра Порошенко.