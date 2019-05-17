Экс-спикер Рады предсказал исчезновение Украины через пять лет

Бывший спикер Рады Владимир Литвин заявил, что через пять лет Украина может исчезнуть. Об этом сообщает NewsOne.

По его словам, если Украина не сможет за ближайшие пять лет урегулировать конфликт на Донбассе, то страна перестанет существовать.

Он призвал новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского поскорее заняться этой проблемой и установить диалог со всеми сторонами.

Литвин подчеркнул, что у страны уже нет ресурсов для того, чтобы продолжать противостояние. Кроме того, сам народ хочет мира, уточнил экс-спикер парламента.

Ранее сообщалось, что в штабе Зеленского отреагировали на роспуск Рады.