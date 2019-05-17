Пушков призвал не менять Климкина и Турчинова на их клонов

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на отставки главы МИД Украины Павла Климкина и секретаря СНБО Александра Турчинова и отметил, что никто не будет сожалеть, передает РИА «Новости».

Он назвал данные отставки закономерными.

«Важно, чтобы эти ключевые позиции не заняли их клоны, что сведет новое президентство к очередному раунду бесплодной русофобии», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Раду внесли постановления об увольнении ключевых министров.

Действующий украинский лидер Петр Порошенко 17 мая уволил своего советника Олега Медведева и своего заместителя.