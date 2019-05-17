Россия обжаловала решения Гаагского суда по компенсациям за Крым

Глава Минюста России Александр Коновалов заявил, что Россия обжаловала два решения Гаагского суда по компенсации за активов в Крыму украинским компаниям. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что планируется обжаловать еще шесть решений.

«Еще по шести идет работа, они будут обжалованы», — отметил он.

Ранее Минюст России не признал решение суда о выплате «Укрнафте» $44 млн.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.