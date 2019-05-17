Заблокирована возможность роспуска Рады

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Фракция «Народного фронта» вышла из коалиции. Об этом сообщил председатель фракции Максим Бурбак, передает «112 Украина».

Таким образом Рада оказывается без правящей коалиции.

Теперь спикер парламента Андрей Парубий сможет начать отсчет 30 дней, за которые должна быть сформирована новая коалиция. Если этого не случится, то Раду сможет распустить президент страны, однако при этом до плановых выборов должно оставаться не менее полугода.

Ранее сообщалось, что «Народный фронт» нашел способ предотвратить роспуск Рады.